Россияне ночью ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области: есть разрушения
В ночь на 10 декабря враг в очередной раз массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО. Однако зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в одном из районов", – говорится в сообщении.
В результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар ликвидировали.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", – отметил чиновник.
Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.
