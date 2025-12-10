Спасатели ликвидировали пожар после обстрела в Херсоне

Херсон под обстрелами: спасатели ликвидировали пожар
Ночью 10 декабря российские войска обстреляли один из районов Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеской атаки загорелся одноэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Несмотря на опасность, гражданское население не пострадало.
Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.
