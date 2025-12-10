10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 10:11

Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк

10 грудня 2025, 10:11
Наступного року школярі продовжать отримувати гаряче харчування

Наступного року українські школярі продовжать отримувати безоплатне гаряче харчування. Кошти на це передбачені в державному бюджеті, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, повідомляють у партії "Слуга Народу".

Загалом, попри складні виклики воєнного часу, сфера освіти залишається у фокусі уваги Президента Зеленського, уряду, парламенту та партії "Слуга Народу", саме тому в 2026 році на освіту та науку заклали 298,8 млрд грн – на майже 85,4 млрд грн більше, ніж 2025-го.

У політичній силі додають, що в межах цієї суми значне фінансування передбачене, зокрема, й на значне підвищення зарплати педагогам. Із січня 2026-го оклади зростуть на 30%, а з вересня – ще на 20%.

"Підвищення зарплати вчителям – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яка стане найбільшим комплексним зростанням оплати праці педагогів за останні роки. Народні депутати від партії "Слуга Народу", наша політична сила підтримували це рішення в парламенті та будуть надалі підтримувати всі ініціативи, спрямовані на розвиток освітньої сфери, покращення умов роботи вчителів і навчання учнів та загалом на забезпечення фінансової стійкості українців", – прокоментувала голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", один із батьків, який доглядає дитину віком від 1 до 3 років та повертається на роботу на повний робочий день, отримуватиме допомогу від держави – 8 тис. грн щомісяця. Це передбачає державна програма "єЯсла", яка стартує також із наступного року.

