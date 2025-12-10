Инцидент в Броварской больнице: пациентка заявила о возможных неправомерных действиях врача

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время мониторинга соцсетей была обнаружена публикация о возможных неправомерных действиях врача акушера-гинеколога в отношении пациентки.

Инцидент якобы произошел 5 декабря во время приема.

По информации правоохранителей, обращение зарегистрировано в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В настоящее время идет проверка.

Полиция призывает всех, кто стал жертвой подобных случаев или имеет важную информацию, обращаться на спецлинию 102 или в Броварское районное управление полиции по номеру 0 (97) 759 43 24 – дежурная часть.

Напомним, в Ровенской области умерла 3-летняя девочка, родители обвиняют медиков. К правоохранителям обратилась 41-летняя жительница Костополя. Женщина просит привлечь к ответственности семейного врача, который, по ее словам, ненадлежаще осмотрел ее 3-летнюю дочь