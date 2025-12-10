Сирський про ситуацію на фронті: оборона Покровська триває, Мирноград не оточений

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Сирський заявив, що оборона Покровська на Донеччині триває, Мирноград не перебуває в оточенні, а в Куп'янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, українські війська контролюють на півночі Покровська майже 13 квадратних кілометрів.

"Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Мирноград – не в оточенні. У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція", – зазначив Сирський.

Він наголосив, що обсяги російської дезінформації значно перевищують реальні темпи просування їхніх військ.

"Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство, нашу армію", – додав головнокомандувач.

Сирський закликав не поширювати меседжі російської пропаганди та наголосив на обережності у висвітленні успіхів ЗСУ:

"Не про всі свої успіхи ми можемо зараз в деталях розповісти широкій громадськості. Адже від таких повідомлень залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль".

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині. Ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку, а також просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.