10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря
На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 07:40

В убийстве сына харьковского чиновника подозревают бывшего таможенника и пасынка посла – СМИ

10 декабря 2025, 07:40
Коллаж: ТСН
Подозреваемыми в убийстве сына заместителями мэра Харькова Данила Кузьмина могут быть бывший одесский таможенник Александр Агоев и пасынок украинского посла в Болгарии Богдан Ринжук

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на Dетектив-Info, передает RegioNews.

По данным издания, 2 декабря Киевский райсуд Одессы применил временный арест на 40 суток в отношении двух подозреваемых. Из материалов суда становится известно, что подозреваемые в убийстве задержаны вечером 29 ноября на "Трассе Здоровья" в Одессе.

Первым из них оказался 45-летний бывший работник Одесской таможни ГФС (в свое время занимал должность начальника отдела таможенного оформления №1 таможенного поста "Аккерман") Александр Агоев. У него изъяли около 90 тыс. долларов. Агоев является бывшим работником правоохранительных органов Украины, имеет 2 группу инвалидности, якобы участника отпора агрессии РФ.

По данным Dетектив-Info, вторым подозреваемым может быть 19-летний Богдан Ринжук – сын известного на Буковине бизнесмена, экс-директора Калиновского рынка Ивана Рынжука.

Журналисты отмечают, что в начале 2013 года Ринжуку-старшему объявили о подозрении о причастности к финансовым махинациям в должности руководителя рынка. В конце февраля 2021 г. суд оправдал его. Дело касалось, среди прочего, злоупотреблений, связанных с деятельностью ООО "Джемма", представителем которого длительно выступала назначенная в конце 2022 года послом Украины в Болгарии Олеся Илащук.

В декларации Илащук Богдан Ринжук указан как ее сын (она является его мачехой).

Напомним, в столице Австрии ночью 26 ноября в районе Донауштадт прохожие обнаружили сожженный автомобиль Mercedes, внутри которого лежало тело молодого человека. 1 декабря стало известно, что убитым в Вене оказался сын заммэра Харькова. Впоследствии сообщалось, что подозреваемые были задержаны в Одессе.

