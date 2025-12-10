Трамп и российская пропаганда: фантазии о Зеленском и Крыме

Трамп снова заговорил. Беда. Трамп снова наговорил кучу трампонины

Все как стандартно. Даже океан у берегов Одессы. Хотя последнее просто следствие того, что у американцев любая соленая вода – это океан. Что такое море, они просто не знают.

Так вот, стандартная смесь из российской пропаганды. О выборах в Украине, о величии России. Но был новый интересный момент. Это его рассказ о том, что Зеленский на первой встрече с Путиным сразу заявил ему, что хочет вернуть Крым и вступить в НАТО. Интересно, когда это могло произойти, если Зеленский встречался с Путиным всего один раз, в Нормандском формате. И вряд ли там вообще мог произойти такой разговор. Это же фантазия. Но чья? Нет Трампа же. И это что-то новенькое.

Так откуда это? И помним, что Трамп говорит те мысли, которые услышал последние. Кто последний захватил ухо его, тот и царствует в его голове. И тогда мы понимаем, как проходит разговор Уиткофа и Дмитриева. Дмитриев ему определенно говорит "Да, друг. Действительно, война это плохо. И мы очень не хотим воевать. А хотим торговать. Особенно с вами. Мы бы с вами так торговали, что вы были бы шоки. Мы бы вам 100 миллиардов отдали только ради того, чтобы увидеть вашу улыбку. Вот так бы мы с вами торговали. И мы не хотели воевать с самого начала. Но тот проклятый Зеленский пришел и спровоцировал нас. Он спровоцировал Путина. Пришел и заявил Путину, что завтра вступит в НАТО и заберет Крым. И мы были вынуждены начать войну".

И Виткофф, за чебуреком, купился на это. А потом рассказал Трампу. И Трамп теперь ходит и рассказывает об этом всем вокруг. Не понимая, что явилось причиной нападения. А значит, не осознавая, что убирая со стола НАТО он не устраняет проблемы, спровоцировавшие войну. И рядом нет никого, кто мог бы увлечь его ухо и объяснить.

Да еще и думает, что сейчас только Зеленский стоит между ним и нобелевской премией мира, а вместе и теми же 100 млрд долларов, что ему пообещал Путин. У которого очень хорошо получается доносить свои мысли до ушей Трампа.

Интересно, что Путин и его компания стариков выросли в мире советской пропаганды. Где американцы показывались жадными ненасытными коммерсами, которые только и думают, как бы выбить лишний цент из простого народа. А еще просто мечтают заграбастать ресурсы самой России. И вот когда впервые за 100 лет к власти в США пришел именно такой тип, как списанный с советской пропаганды, как герой детской книги "Незнайка на Луне", то именно с таким президентом США россияне могут договориться. И охотно готовы подкупать его собственными ресурсами. Парадокс или нет. Но факт.

Если Рейган считал, что СССР – это империя зла. Для Трампа – это империя добра. И этого добра там так много, что хочется себе урвать кусочек.

И именно с таким президентом США мы имеем дело. И еще три года будем иметь дело. И хорошо только, что Трамп – это не вся Америка. Что он вынужден учитывать и общественное мнение, которое очень проукраинское. И мнение эстеблишмента. И может завтра или послезавтра он скажет что-нибудь другое. Когда кто-нибудь другой доберется до его уха. А опыт переговоров в рамках полезных ископаемых говорит, что Трампу можно и нужно говорить нет.