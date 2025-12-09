В Україні знову подорожчали овочі: скільки зараз доведеться витрачати в магазинах

Ілюстративне фото

В Україні минулого тижня знову були коливання цін на продукти. Стало відомо, які овочі подорожчали, а які стали дешевшими

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля за минулий тиждень подорожчала до 9-12 гривень за кілограм. Білокачанна капуста зросла в ціні до 8-10 гривень за кілограм. Огірки стали дорожчими: вартість зросла до 90-160 кілограм — це максимальний показник за останні вісім років.

При цьому цибуля впала в ціні до 4-9 гривень за кілограм. Солодкий перець повернувся на ціни попередніх тижнів: вартість опустилась до 90-110 гривень за кілограм. Редиска подешевшала до 20-40 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.