21:52  09 грудня
На Львівщині стався новий напад на працівника ТЦК
19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
09 грудня 2025, 23:50

В Україні знову подорожчали овочі: скільки зараз доведеться витрачати в магазинах

09 грудня 2025, 23:50
Ілюстративне фото
В Україні минулого тижня знову були коливання цін на продукти. Стало відомо, які овочі подорожчали, а які стали дешевшими

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля за минулий тиждень подорожчала до 9-12 гривень за кілограм. Білокачанна капуста зросла в ціні до 8-10 гривень за кілограм. Огірки стали дорожчими: вартість зросла до 90-160 кілограм — це максимальний показник за останні вісім років.

При цьому цибуля впала в ціні до 4-9 гривень за кілограм. Солодкий перець повернувся на ціни попередніх тижнів: вартість опустилась до 90-110 гривень за кілограм. Редиска подешевшала до 20-40 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
