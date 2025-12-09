Стало відомо, в яких містах України завтра випаде сніг

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 10-го грудня, мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Дощі у середу пройдуть на півдні, у більшості центральних та західних областей, на Житомирщині та Київщині.

Температура повітря 10-го грудня найвищою передбачається у західній частині, вдень +7…+12 градусів.

На сході, на Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі буде холодно, протягом дня 0…+3 градуси.

На решті території України очікується +4…+7 градусів.

"У період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

