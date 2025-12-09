19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
UA | RU
09 декабря 2025, 20:19

В Украине трагически погиб британский военный

09 декабря 2025, 20:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании получил смертельное ранение во время тестирования оружия в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Подробности в ведомстве не указали, отметив лишь, что это произошло вдали от линии фронта в результате "трагического несчастного случая во время наблюдения за тем, как украинские войска испытывали новые оборонные возможности".

Напомним, 8 декабря во время боевого задания на востоке погиб опытный украинский пилот . Это подполковник Евгений Иванов.

Великобритания Украина военнослужащие гибель
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
