В Украине трагически погиб британский военный
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании получил смертельное ранение во время тестирования оружия в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Подробности в ведомстве не указали, отметив лишь, что это произошло вдали от линии фронта в результате "трагического несчастного случая во время наблюдения за тем, как украинские войска испытывали новые оборонные возможности".
Напомним, 8 декабря во время боевого задания на востоке погиб опытный украинский пилот . Это подполковник Евгений Иванов.
