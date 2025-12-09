В Украине трагически погиб британский военный

иллюстративное фото: из открытых источников

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании получил смертельное ранение во время тестирования оружия в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Подробности в ведомстве не указали, отметив лишь, что это произошло вдали от линии фронта в результате "трагического несчастного случая во время наблюдения за тем, как украинские войска испытывали новые оборонные возможности".

