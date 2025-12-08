Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 декабря РФ атаковала Украину 149 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 вражеский беспилотник, атаковавший север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 4 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 8 декабря в городе Ахтырка Сумской области российские войска нанесли удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому. В результате атаки в квартирах со второго по пятый этаж вспыхнул пожар.