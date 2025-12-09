19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
09 грудня 2025, 20:19

В Україні трагічно загинув британський військовий

09 грудня 2025, 20:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії отримав смертельне поранення під час тестування зброї в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Подробиць у відомстві не вказали, зазначивши лише, що це сталося далеко від лінії фронту внаслідок "трагічного нещасного випадку під час спостереження за тим, як українські війська випробовували нові оборонні можливості".

Нагадаємо, 8 грудня під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот. Це підполковник Євгеній Іванов.

Великобританія Україна військовослужбовці загибель
