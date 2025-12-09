В Україні трагічно загинув британський військовий

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії отримав смертельне поранення під час тестування зброї в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Подробиць у відомстві не вказали, зазначивши лише, що це сталося далеко від лінії фронту внаслідок "трагічного нещасного випадку під час спостереження за тим, як українські війська випробовували нові оборонні можливості".

Нагадаємо, 8 грудня під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот. Це підполковник Євгеній Іванов.