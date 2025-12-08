22:03  08 грудня
08 грудня 2025, 22:36

РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання

08 грудня 2025, 22:36
фото: 24tv.ua
Росіяни увечері 8 грудня масовано атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури у місті Суми

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"Сумська громада під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури.. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів", – йдеться у повідомлені.

За його словами, наразі у місті відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

У Сумах триває повітряна тривога, загроза нових атак зберігається.

Нагадаємо, в листопаді на Сумщині зафіксовано понад 1500 ворожих ударів, серед яких 318 керованих авіабомб, 205 атак ударних БпЛА та 8 ракетних ударів.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
