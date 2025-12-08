РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
Росіяни увечері 8 грудня масовано атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури у місті Суми
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
"Сумська громада під масованою атакою ворожих БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури.. Лише за пів години росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів", – йдеться у повідомлені.
За його словами, наразі у місті відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.
У Сумах триває повітряна тривога, загроза нових атак зберігається.
Нагадаємо, в листопаді на Сумщині зафіксовано понад 1500 ворожих ударів, серед яких 318 керованих авіабомб, 205 атак ударних БпЛА та 8 ракетних ударів.
