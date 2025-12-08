Фото: Instagram/olga_martynovska

Після відключення світла квартира судді "МастерШеф" за дві години опинилася під водою через залишений відкритим кран

Про це зірка телешоу повідомила в блозі, передає RegioNews.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська пережила справжній побутовий інцидент: після відключення світла її квартира затопилася всього за дві години. Причиною стала відкрита вода, яка після подачі електрики безперешкодно залляла підлогу та меблі.

Інцидент стався під час відсутності господарки, коли вона відійшла від дому. Внаслідок цього підлога практично перетворилася на басейн. Мартиновська опублікувала відео, на якому видно, як вода хлюпає під ногами, а квартира частково підтоплена.

Квартира Мартиновської після інциденту

Шеф-кухарка емоційно прокоментувала ситуацію, визнавши власну помилку і назвавши її "гірким уроком". За її словами, інцидент став нагадуванням про необхідність перевіряти крани, навіть якщо водопостачання тимчасово відсутнє через відключення електрики.

Цей випадок наочно демонструє, що побутові проблеми, пов’язані з електропостачанням і водою, можуть швидко призвести до серйозних наслідків. Зірці доведеться усувати наслідки потопу, а історія нагадує всім українцям про обережність у власних оселях.

