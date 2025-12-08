19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 19:38

Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла

08 грудня 2025, 19:38
Фото: Instagram/olga_martynovska
Після відключення світла квартира судді "МастерШеф" за дві години опинилася під водою через залишений відкритим кран

Про це зірка телешоу повідомила в блозі, передає RegioNews.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська пережила справжній побутовий інцидент: після відключення світла її квартира затопилася всього за дві години. Причиною стала відкрита вода, яка після подачі електрики безперешкодно залляла підлогу та меблі.

Інцидент стався під час відсутності господарки, коли вона відійшла від дому. Внаслідок цього підлога практично перетворилася на басейн. Мартиновська опублікувала відео, на якому видно, як вода хлюпає під ногами, а квартира частково підтоплена.

Квартира Мартиновської після інциденту

Шеф-кухарка емоційно прокоментувала ситуацію, визнавши власну помилку і назвавши її "гірким уроком". За її словами, інцидент став нагадуванням про необхідність перевіряти крани, навіть якщо водопостачання тимчасово відсутнє через відключення електрики.

Цей випадок наочно демонструє, що побутові проблеми, пов’язані з електропостачанням і водою, можуть швидко призвести до серйозних наслідків. Зірці доведеться усувати наслідки потопу, а історія нагадує всім українцям про обережність у власних оселях.

Нагадаємо, зірка "Холостяка" Софія Шамія заявила, що її обранець повинен заробляти не менше 5 тисяч доларів на місяць – більше, ніж вона сама, адже статус і амбіції для неї важливіші за романтику.

Ольга Мартиновська МастерШеф аварія потоп відключення світла побутовий конфлікт проблеми
