19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 19:34

Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг

08 грудня 2025, 19:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Мокрий сніг 9-го грудня очікується на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях – дощі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра в південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів.

Південно-західний вітер очікується рвучким на заході. півночі та в центрі, на півдні та сході - помірний.

Температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень там буде від 1 морозу до 3 тепла.

У центральних областях стовпчики термометрів покажуть +3…+6 градусів.

В північних областях буде 0…+3 градуси.

У південній частині +3…+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів.

На заході України буде тепло, протягом дня +5…+9 градусів.

У Києві завтра очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері. Найближчої ночі буде до 1 градуса морозу, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.

