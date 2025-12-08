Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» у декілька разів швидше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінцифри.

Як зазначили у відомстві, в грудні у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила.

"Що змінюється? Результат за добу. Термін опрацювання заявок – до 24 годин, а не три доби, як зараз", – йдеться у повідомленні.

Також не потрібно буде чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють – одразу можна подавати наступну.

Ці спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

Як повідомлялось, український уряд спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Нові правила набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови Кабміну.