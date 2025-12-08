12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 14:15

Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години

08 грудня 2025, 14:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал «Дія» у декілька разів швидше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінцифри.

Як зазначили у відомстві, в грудні у багатьох підприємств завершуються терміни дії відстрочок їхніх працівників. Щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила.

"Що змінюється? Результат за добу. Термін опрацювання заявок – до 24 годин, а не три доби, як зараз", – йдеться у повідомленні.

Також не потрібно буде чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють – одразу можна подавати наступну.

Ці спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

Як повідомлялось, український уряд спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Нові правила набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови Кабміну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дия Мінцифри бронювання від мобілізації сервіс суспільство
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
50 тисяч студентів старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок
05 грудня 2025, 16:44
У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
28 листопада 2025, 15:25
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств
08 грудня 2025, 13:48
ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
08 грудня 2025, 13:19
Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду
08 грудня 2025, 13:14
У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні
08 грудня 2025, 13:13
Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту
08 грудня 2025, 13:09
У нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти
08 грудня 2025, 12:59
Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
08 грудня 2025, 12:58
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »