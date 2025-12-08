12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 11:38

У ДСНС розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів залишила після себе РФ

08 грудня 2025, 11:38
Фото: ДСНС Житомирщини
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 633 148 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 966 кг вибухової речовини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що фахівці обстежили територію площею понад 193 430 га.

Найчастіше рятувальники працювали у таких областях:

  • Харківська – 52 606 разів,
  • Херсонська – 27 624,
  • Донецька – 18 242,
  • Київська – 16 467,
  • Миколаївська – 12 494,
  • Чернігівська – 8 373,
  • Сумська – 7 064,

У ДСНС нагадують громадянам, що у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки необхідно одразу телефонувати за номером 101 та не намагатися самостійно його знешкодити.

Нагадаємо, експерти попереджають, що наслідки забруднення та мінування українських територій можуть вплинути на життя кількох поколінь. За слвоами фахівців, значна частина українських земель може перетворитися на "червоні зони" – території, забруднені вибухівкою, важкими металами та токсичними речовинами.

