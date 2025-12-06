В Польше объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В соседней Польше утром 6 декабря поднимали авиацию из-за атаки российских окупантов на Украину и включили сирены воздушной тревоги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на RMF24.

Воздушная тревога была объявлена в городе Любартов в Люблинском воеводстве.

Как отмечается, сигнал тревоги включили из-за полученного предупреждения о приближении потенциальной воздушной угрозы к городу.

Сообщение отправил Районный кризисный центр из-за массированного ракетного обстрела Украины, в том числе западных регионов.

После проверки было установлено, что воздушных угроз для города нет, поэтому тревогу отменили. Она длилась около полутора часов.

Напомним, в субботу, 6 декабря армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии Украины. В результате атаки во многих регионах возникли перебои электроснабжения.