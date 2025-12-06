Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів довгу і змістовну розмову з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс президента.

"Президент Володимир Зеленський разом із главою української переговорної делегації, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провів тривалу й змістовну телефонну розмову з представниками команди Президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером", – йдеться у повідомленні.

Сторони приділили увагу багатьом аспектам й обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення РФ, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому.

Зеленський наголосив, що Україна налаштована чесно працювати з американською стороною і надалі, щоб реально досягти миру.

Нагадаємо, найближчим часом Зеленський летить до Великої Британії. Там він має зустрітися зі Стармером, Мерцом та Макроном.