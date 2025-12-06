10:46  06 декабря
06 декабря 2025, 11:48

Коррупционный скандал с депутатом Скороход может быть прелюдией к новой развенчающей главе о СНБО

06 декабря 2025, 11:48
Арест Скороход совпадает по времени с интригующими анонсами, мол, на пленках Миндича есть голоса, торгующие санкциями СНБО: за какую сумму снять, за которую наложить, на кого
Арест Скороход совпадает по времени с интригующими анонсами, мол, на пленках Миндича есть голоса, торгующие санкциями СНБО: за какую сумму снять, за которую наложить, на кого
иллюстративное фото: из открытых источников
В конце концов, ну не брала бы депутат на абум половину задатка – если бы не было схемы, по которой можно было бы наложить санкции за гонорар.

Если эта часть компромата вылезет на поверхность, то окончательно ничтожна станет вся тема санкций, которая и так не выдерживает никакой правовой критики, а тут еще и выяснится, что санкциями торговали как инструментом давления и шантажа, переведя на коммерческие рельсы.

Есть прямая связь Анны Скороход, требовавшей 250 тысяч долларов за наложение санкций, с пленками Миндича: на них Рокет (смотритель за энергетикой от имени госпредателя Деркача) вспоминает Скороход как депутат, который от имени мафии может бомбить запросами всех, кого нужно.

Следует заметить: Скороход – это слуга народа. Будущей она стала после выхода из монофракции, куда она была избрана в качестве выдвижения Слуги Народа по 93-му округу (на момент избрания была никто и ничто, безработная, никому не известная, замужем за гражданином России).

