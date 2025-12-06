Графіки не діють: введено екстрені відключення електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні після нічної атаки РФ застосували аварійні відключення світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 грудня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. Чимало населених пунктів залишились без світла.