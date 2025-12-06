Ночью Силы обороны обезвредили 615 из 704 воздушных целей

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины ударными дронами, ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

Силы обороны обезвредили 615 из 704 воздушных целей.

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Как сообщалось, в ночь на 7 декабря армия РФ нанесла массированный удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Во многих регионах возникли проблемы с электроснабжением.