Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
06 декабря 2025, 13:07

США не хотят предоставлять Украине никаких обязывающих гарантий

06 декабря 2025, 13:07
Вчера была 31 годовщина с момента подписания Будапештского меморандума. Модерировал интересную дискуссию по этому поводу
Вчера была 31 годовщина с момента подписания Будапештского меморандума. Модерировал интересную дискуссию по этому поводу
иллюстративное фото: из открытых источников
Очень символично, что как раз вчера США выкатили свою стратегию нацбезопасности и параллельно уговаривали членов украинской делегации Умерова и Гнатова согласовать "Рамочное соглашение о мире", недалеко сбежавшее от Будапештского меморандума.

США не хотят предоставлять Украине никакие обязывающие гарантии, как это не было сделано и 31 год назад. При этом желание решать свои интересы за счет Украины не просто сохранилось, а даже умножилось. Мне говорят, что теперь американцы претендуют на то, чтобы только их компании занимались послевоенным восстановлением и, соответственно, имели право осваивать самые большие сметы.

Неизученные уроки Будапешта до сих пор аукиваются нам новыми "соглашениями", которые никто не собирается ратифицировать. По сути, есть желание продать пустую бумажку, чтобы вывести Россию из-под головокружительного падения в экономическую пропасть. Потому что "в регионе нужна стабильность".

Только почему за эту кладбищенскую стабильность должна платить только Украина?

