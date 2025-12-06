Зеленський летить до Великої Британії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це президент України повідомив під час спілкування з кореспондентом РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку, передає RegioNews.

"В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз знаходиться у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану президента Дональда Трампа.

Як повідомлялось, Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку. Його можуть замінити Федоров або Буданов.