Зеленський летить до Великої Британії
Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, може відвідати Лондон
Про це президент України повідомив під час спілкування з кореспондентом РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку, передає RegioNews.
"В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", – зазначив Зеленський.
Він також додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз знаходиться у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану президента Дональда Трампа.
Як повідомлялось, Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку. Його можуть замінити Федоров або Буданов.
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президентаВсі новини »
