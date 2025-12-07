18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
UA | RU
07 грудня 2025, 18:30

Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі

07 грудня 2025, 18:30
Ілюстративне фото
На ринку фіксують скорочення пропозиції. При цьому попит все ще великий

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 5 грудня ціни на тепличні огірки в Україні продовжують поступово зростати. Зараз це близько 100-130 гривень за кілограм. Це на 10% більше, аніж тиждень раніше.

"Учасники ринку констатують, що наразі більшість великих тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка чергового обороту. На даний момент продажі ведуть лише поодинокі компанії, які через високі витрати на виробництво можуть запропонувати лише несуттєві обсяги овочів на внутрішній ринок, причому за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією", - кажуть аналітики.

При цьому ключові гравці ринку прогнозують, що вартість огірків буде зберігатися й надалі.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
