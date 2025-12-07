Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі

Ілюстративне фото

На ринку фіксують скорочення пропозиції. При цьому попит все ще великий

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 5 грудня ціни на тепличні огірки в Україні продовжують поступово зростати. Зараз це близько 100-130 гривень за кілограм. Це на 10% більше, аніж тиждень раніше.

"Учасники ринку констатують, що наразі більшість великих тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка чергового обороту. На даний момент продажі ведуть лише поодинокі компанії, які через високі витрати на виробництво можуть запропонувати лише несуттєві обсяги овочів на внутрішній ринок, причому за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією", - кажуть аналітики.

При цьому ключові гравці ринку прогнозують, що вартість огірків буде зберігатися й надалі.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).