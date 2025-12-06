"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що після обшуків НАБУ сфабрикувало фотографії з грошима

Як передає RegioNews, про це вона повідомила у своєму відео.

Скороход запевняє, що НАБУ виклало в мережу інформацію, що "не відповідає дійсності".

"Фото з грошима, які начебто були вилучені, – це все фейк. І жодних грошей вилучено не було, також жодних грошей у мене знайдено не було", – заявила вона, а потім показала свою квартиру, щоби довести, що інтерʼєр зі знімків відрізняється.

Представників НАБУ депутатка назвала "просто брехунами".

Нагадаємо, у нардепки Скороход проходили обшуки. За даними джерел УП у правоохоронних органах, парламентарка разом із спільниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Довідка: Анна Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтованих висновків щодо нардепів Верховної Ради ІХ скликання через корупційні правопорушення.