05 грудня 2025, 16:44

50 тисяч студентів старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок

05 грудня 2025, 16:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Університети й коледжі стали тилом для тих, хто ухиляється від військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

Позапланові перевірки Державної служби якості освіти (ДСЯО) щодо організації навчання студентів, старших за 25 років, показали масштаби цього явища та схеми, завдяки яким таке стало можливим.

За словами голови Державної служби якості освіти Руслани Гурака, перевірки показали нетиповий сплеск кількості студентів віком 25+ після початку повномасштабного вторгнення.

Йдеться про всі рівні освіти: фахову передвищу, бакалаврат, магістратуру, аспірантуру. До 2022 року таких студентів було стабільно близько 30 тисяч, після – вже 230 тисяч. І впродовж 2022–2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями.

Попри зусилля відомства, Міністерства освіти і науки України, а також правоохоронних органів, переламати тенденцію використовувати освіту, щоб уникнути мобілізації, наразі не вдалося.

Раніше нардеп Роман Костенко заявив, що за останні місяці понад 120 тисяч українських хлопців віком 18-22 років виїхали з України. Цьому сприяло скасування заборони на виїзд для цієї вікової групи, запроваджене урядом.

Україна освіта ухилення від мобілізації чоловіки суспільство
