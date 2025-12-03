14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 16:45

Нацотбор на "Евровидение-2026": известные имена первых девяти финалистов

03 декабря 2025, 16:45
Иллюстративное фото: из открытых источников
Общественное вещание объявило список из девяти финалистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026"

Об этом сообщает RegioNews.

По сообщению Суспильного, последнего – десятого участника финала определят онлайн-голосованием среди исполнителей лонглиста, не попавших в девятку финалистов.

Голосование состоится в мобильном приложении "Дия" в январе.

В финал уже попали Jerry Heil, Laud, Leléka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и Щука Рыба.

Онлайн-голосование определит еще одного участника среди Anstay, Karyotype, Khayat, Mon Fia, Oks и Марты Адамчук.

Музыкальная продюсер отбора Джамала отметила, что процесс отбора был сложным, ведь в этом году конкурс отличается высоким уровнем вокального мастерства и песенного качества участников. Она призвала зрителей активно голосовать за своих фаворитов, ведь от этого зависит судьба последнего финалиста.

Полный список участников финала будет обнародован до 15 января 2026 года, а сам финал нацотбора состоится в феврале.

Как известно, 70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" пройдет в Вене (Австрия). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд финал – 16 мая на Wiener Stadthalle.

Напомним, в прошлом году группа Ziferblat представила Украину на Евровидении 2025 года с песней "Bird Of Pray". В финале Украина заняла 9 место, тем самым попав в топ-10.

