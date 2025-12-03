У ЄС заявили про "падіння Покровська" після майже року запеклих боїв

фото: hromadske.ua

Росіяни повністю захопила Покровськ. Битва, яка тривала майже рік, завершилась завоюванням міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на німецьке видання BILD.

"РФ повністю захопила Покровськ: закінчився бій, який тривав майже рік", – пише видання.

Зазначається, що тепер місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область.

Видання пише, що для України втрата Покровська – ще одна хвороблива поразка у війні проти Росії. Воно доводить, що ЗСУ неспроможна зупинити наступ Росії, лише можуть його уповільнювати.

Зі стратегічної точки зору колишній транспортний вузол для Києва вже не мав значення, оскільки всі дороги до Покровська та Покровська або знищені, або блоковані дронами, або ведуть на зайняті Росією території.

Нагадаємо, наприкінці листопада головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони зачистили від окупантів понад третину Покровська. Також він заявляв про просування українських штурмових підрозділів у місті.