01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 12:11

У ЄС заявили про "падіння Покровська" після майже року запеклих боїв

03 грудня 2025, 12:11
фото: hromadske.ua
Росіяни повністю захопила Покровськ. Битва, яка тривала майже рік, завершилась завоюванням міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на німецьке видання BILD.

"РФ повністю захопила Покровськ: закінчився бій, який тривав майже рік", – пише видання.

Зазначається, що тепер місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область.

Видання пише, що для України втрата Покровська – ще одна хвороблива поразка у війні проти Росії. Воно доводить, що ЗСУ неспроможна зупинити наступ Росії, лише можуть його уповільнювати.

Зі стратегічної точки зору колишній транспортний вузол для Києва вже не мав значення, оскільки всі дороги до Покровська та Покровська або знищені, або блоковані дронами, або ведуть на зайняті Росією території.

Нагадаємо, наприкінці листопада головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони зачистили від окупантів понад третину Покровська. Також він заявляв про просування українських штурмових підрозділів у місті.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
