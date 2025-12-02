В українських портах стала дешевшати пшениця - що відбувається
Останнім часом українська пшениця починає дешевшати. При цьому об'єми експорту пшениці цьогоріч повинні бути більше
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У листопаді експорт пшениці склав 1,07 мільйона тонн. Основні обсяги припали на Азію та Північну Африку. Найбільше купували такі країни:
- Індонезія (258,7 тисячі тонн);
- Алжир (186,2 тисячі тонн);
- Єгипет (164,4 тисячі тонн);
- Ємен (113,9 тисячі тонн);
- Ліван (56,7 тисячі тонн).
При цьому ціни в українських портах почали падати. Це стосується і фуражної, і продовольчої пшениці:
- спотовий індекс на продовольчу пшеницю (11,5% білка) з постачанням в порт протягом 30 днів знизився на 1 долар — до 220 доларів за тонну;
- індекс фуражної пшениці також знизився на 1 долар — до 210 доларів за тонну.
Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).
