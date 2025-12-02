21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов'язані платили за довідки до 3 000 доларів
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
02 грудня 2025, 23:30

В українських портах стала дешевшати пшениця - що відбувається

02 грудня 2025, 23:30
Останнім часом українська пшениця починає дешевшати. При цьому об'єми експорту пшениці цьогоріч повинні бути більше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У листопаді експорт пшениці склав 1,07 мільйона тонн. Основні обсяги припали на Азію та Північну Африку. Найбільше купували такі країни:

  • Індонезія (258,7 тисячі тонн);
  • Алжир (186,2 тисячі тонн);
  • Єгипет (164,4 тисячі тонн);
  • Ємен (113,9 тисячі тонн);
  • Ліван (56,7 тисячі тонн).

При цьому ціни в українських портах почали падати. Це стосується і фуражної, і продовольчої пшениці:

  • спотовий індекс на продовольчу пшеницю (11,5% білка) з постачанням в порт протягом 30 днів знизився на 1 долар — до 220 доларів за тонну;
  • індекс фуражної пшениці також знизився на 1 долар — до 210 доларів за тонну.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

