Как украинки зарабатывают 1,5-2 тыс. долларов в месяц: чем занимаются

Украинки доказали, что могут зарабатывать на уровне с мужчинами, а иногда даже больше, нарушая стереотипы и демонстрируя свою независимость не только в семейных делах, но и в профессиональной жизни

Согласно запросу в социальных сетях, украинки делились своими историями о том, как им удается зарабатывать 60-70 тысяч гривен и больше в месяц, передает RegioNews.

Есть десятки вариантов, где женщины работают на топовых должностях или ведут собственный бизнес, приобретая высокую финансовую независимость.

Вот несколько профессий, позволяющих украинкам зарабатывать стабильно высокие доходы:

Международная логистика: Одна из женщин поделилась, что работает в этой области и мечтает учить других. По ее словам, спрос на специалистов по логистике невероятно высок, а заработки могут достигать 2-3 тысяч долларов в месяц.

Ювелирное дело: Другая женщина, занимающаяся созданием украшений из драгоценных металлов и камней, зарабатывает до 100 тысяч гривен в месяц благодаря своим изделиям.

Бухгалтерия: Даже в 54 года работающая главным бухгалтером украинка смогла не только зарабатывать, но и развить бизнес в соцсетях — ее консультации для ФЛП (физических лиц-предпринимателей) также приносят неплохой доход.

ІТ-сфера: Женщины, работающие в ИТ, например, на позициях проектных менеджеров или программистов, могут зарабатывать более 2,5 тысячи долларов. Одна из таких женщин также выразила свое желание продолжить военную службу после того, как потеряла работу из-за войны, однако, по ее словам, она скучает по предыдущему уровню дохода.

Креативные профессии: Женщины, занимающиеся дизайном, созданием украшений или ведением блогов, имеют возможность зарабатывать более 60 тысяч гривен. Одна из блоггерок отметила, что успех ее канала позволяет получать хороший доход от рекламы и продаж продуктов.

Штурманы и морские специалисты Некоторые женщины работают штурманами на морских судах или на лайнерах, зарабатывая более 150 тысяч гривен в месяц. Такая работа требует большого опыта и квалификации, но ее высокая оплата труда компенсирует сложность.

Маркетинг в оборонном секторе: Отдельно следует упомянуть женщин, работающих в сфере маркетинга в оборонной промышленности. Они занимаются не только коммуникацией, но и активной работой с правительствами и поставщиками для поддержки военных нужд.

Несколько работ одновременно: Есть и те, кто работает на нескольких должностях одновременно. Женщины, которые ведут несколько бизнесов или работают в разных областях, от маркетинга до бухгалтерии, зарабатывают большие суммы, но, как признаются, им трудно поддерживать такое количество работы. Однако доход на трех работах позволяет зарабатывать более 2 тысяч долларов.

Согласно комментариям женщин, зарабатывающих более 60-70 тысяч гривен в месяц, украинки продолжают ломать стереотипы и работать в разных сферах — от ювелирного искусства до военных профессий. Большинство из них подчеркивает, что речь идет не только о финансовой независимости, но и умении воплощать свои мечты, реализуя карьерные амбиции даже во времена трудностей.

Высокий уровень доходов украинских женщин свидетельствует о том, что у них не только сила, но и большие возможности для достижения успеха в различных отраслях.