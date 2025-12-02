Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються

Українки довели, що можуть заробляти на рівні з чоловіками, а інколи навіть більше, порушуючи стереотипи та демонструючи свою незалежність не лише в сімейних справах, а й у професійному житті

Відповідно до запиту в соціальних мережах, українки ділилися своїми історіями про те, як їм вдається заробляти 60-70 тисяч гривень і більше на місяць, передає RegioNews.

Існують десятки варіантів, де жінки працюють на топових посадах або ведуть власний бізнес, здобуваючи високу фінансову незалежність.

Ось кілька професій, що дозволяють українкам заробляти стабільно високі доходи:

Міжнародна логістика: Одна з жінок поділилася, що працює в цій галузі та мріє навчати інших. За її словами, попит на фахівців з логістики неймовірно високий, а заробітки можуть досягати 2-3 тисяч доларів на місяць.

Ювелірна справа: Інша жінка, яка займається створенням прикрас з дорогоцінних металів та каміння, заробляє до 100 тисяч гривень на місяць завдяки своїм виробам.

Бухгалтерія: Навіть у 54 роки українка, яка працює головним бухгалтером, змогла не лише заробляти, а й розвинути бізнес у соцмережах — її консультації для ФОП (фізичних осіб-підприємців) також приносять непоганий дохід.

ІТ-сфера: Жінки, що працюють в ІТ, наприклад, на позиціях проектних менеджерів чи програмістів, можуть заробляти більше 2,5 тисяч доларів. Одна з таких жінок також висловила своє бажання продовжити військову службу після того, як втратила роботу через війну, однак за її словами, вона сумує за попереднім рівнем доходу.

Креативні професії: Жінки, що займаються дизайном, створенням прикрас або веденням блогів, мають можливість заробляти більше, ніж 60 тисяч гривень. Одна з блогерок зазначила, що успіх її каналу дозволяє отримувати хороший дохід від реклами та продажу продуктів.

Штурмани та морські спеціалісти: Деякі жінки працюють штурманами на морських суднах чи на лайнерах, заробляючи більше 150 тисяч гривень на місяць. Така робота вимагає великого досвіду та кваліфікації, але її висока оплата праці компенсує складність.

Маркетинг в оборонному секторі: Окремо варто згадати жінок, які працюють у сфері маркетингу в оборонній промисловості. Вони займаються не тільки комунікацією, а й активною роботою з урядами та постачальниками для підтримки військових потреб.

Кілька робіт одночасно: Є й ті, хто працює на кількох посадах одночасно. Жінки, які ведуть кілька бізнесів або працюють у різних сферах, від маркетингу до бухгалтерії, заробляють великі суми, але, як зізнаються, їм важко підтримувати таку кількість роботи. Однак дохід на трьох роботах дозволяє заробляти більше 2 тисяч доларів.

Згідно з коментарями жінок, які заробляють понад 60-70 тисяч гривень на місяць, українки продовжують ламати стереотипи і працювати у різних сферах — від ювелірного мистецтва до військових професій. Більшість з них підкреслює, що йдеться не тільки про фінансову незалежність, але й про вміння втілювати свої мрії, реалізуючи кар'єрні амбіції навіть у часи труднощів.

Високий рівень доходів українських жінок свідчить про те, що вони мають не тільки силу, але й великі можливості для досягнення успіху в різних галузях.