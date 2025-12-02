Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Веніславський заявив, що після завершення війни Україна має готувати весь народ до можливого нового нападу з боку Росії

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Telegraf, передає RegioNews.

За словами Веніславського, рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну

"Тому після війни, коли буде укладено мирний договір (в тому чи іншому форматі), ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни, – наголосив політик.

Він додав, що підготовка до оборони країни має бути комплексною і включати навчання, стратегічне планування та розвиток відповідних навичок у всіх громадян, щоби Україна могла швидко та ефективно реагувати на будь-які загрози.

Водночас, за його словами, на сьогоднішній день в комітеті ВР з нацбезпеки і оборони немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Нагадаємо, Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ служать понад більш як 70 тисяч жінок. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.