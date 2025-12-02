13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 13:54

Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа

02 грудня 2025, 13:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат України Веніславський заявив, що після завершення війни Україна має готувати весь народ до можливого нового нападу з боку Росії

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Telegraf, передає RegioNews.

За словами Веніславського, рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну

"Тому після війни, коли буде укладено мирний договір (в тому чи іншому форматі), ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки. Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни, – наголосив політик.

Він додав, що підготовка до оборони країни має бути комплексною і включати навчання, стратегічне планування та розвиток відповідних навичок у всіх громадян, щоби Україна могла швидко та ефективно реагувати на будь-які загрози.

Водночас, за його словами, на сьогоднішній день в комітеті ВР з нацбезпеки і оборони немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.

Нагадаємо, Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ служать понад більш як 70 тисяч жінок. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна мобілізація мобілізація жінок захист жінки ЗСУ нардеп
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
02 грудня 2025, 15:38
На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування
02 грудня 2025, 15:24
На Волині 15-річного хлопця затримали за вбивство пенсіонерки
02 грудня 2025, 14:55
На Запорізькому напрямку окупантам заважають наступати блекаути: що відомо
02 грудня 2025, 14:45
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
У Запоріжжі аферист зібрав донати небайдужих "для лікування"
02 грудня 2025, 14:20
На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон
02 грудня 2025, 14:13
На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку
02 грудня 2025, 13:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »