Женщины в ВСУ: более 5 500 украинок служат на передовой

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что в ВСУ служит более 70 тысяч женщин. Более 5 500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой.

"В целом по состоянию на 1 января 2025 г. в ВСУ служат более 70 000 женщин. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Государство адаптирует политику социальной защиты, чтобы обеспечить их права и равные возможности", - рассказал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.

В то же время законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых: отдельные служебные помещения для размещения при развертывании лагерей, ограничения по физическим нагрузкам, возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения и т.д.

"Минобороны продолжает активно внедрять политику гендерного равенства в армии, в частности, обеспечивает равные возможности для карьерного роста, создает специальные программы, развивает международное партнерство - Канада, Великобритания, Швеция, НАТО", – подчеркнул Мельник.

По его словам, законодательство прямо запрещает дискриминацию, насилие и сексуальные притязания в армии. Ответственность за такие нарушения – от дисциплинарных взысканий до уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что доля женщин, вовлеченных в противоминную деятельность в Украине, составляет более 35%.