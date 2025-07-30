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30 июля 2025, 14:09

Женщин некоторых профессий будут брать на военный учет без их личного присутствия

30 июля 2025, 14:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабмин ввел автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

В частности, внесены изменения в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

Так, упорядочено ведение персонально первичного военного учета в исполнительных органах местного самоуправления; актуализирован перечень отчетных документов; приведены графы списков персонального военного учета в соответствии с данными военно-учетных документов.

Также предусмотрено автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки в отношении таких категорий женщин; усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберег".

Напомним, Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября. Соответствующие законопроекты парламентарии одобрили на очередном заседании 15 июля.

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