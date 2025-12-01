Помер співзасновник відомого українського інформагентства
У віці 54 років помер співзасновник та заступник генерального директора українського інформаційного агентства «РБК-Україна» Володимир Шульц
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "РБК-Україна".
Зазначається, що причиною смерті Шульца стала гостра серцева недостатність.
"Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення "РБК-Україна” у 2006 році. Колектив сумує та висловлює співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.
Володимира Шульца поховали на Київщині в понеділок, 1 грудня.
Колектив RegioNews висловлює щирі співчуття рідним та друзям померлого.
Як повідомлялось, у віці 58 років помер відомий український співак та музикант Лесик Турко. Він також був відомий, як співзасновник гурту "DZIDZO".
