Умер известный украинский политик
В США скончался народный депутат Украины III созыва, предприниматель Геннадий Балашов. Ему было 65 лет
О его смерти сообщил подсанкционный политик Артём Дмитрук, передает RegioNews.
Он выразил соболезнования родным и не сообщил никаких деталей.
Причины смерти Балашова не сообщаются. Известно, что в последнее время проживал в США.
Напомним, в июле 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Балашова якобы за подрыв государственного суверенитета и интересы страны. По словам Зеленского, санкции стали очередным шагом государства в рамках противодействия угрозам национальной безопасности.
