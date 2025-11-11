Умер известный украинский политик

иллюстративное фото: из открытых источников

В США скончался народный депутат Украины III созыва, предприниматель Геннадий Балашов. Ему было 65 лет

О его смерти сообщил подсанкционный политик Артём Дмитрук, передает RegioNews.

Он выразил соболезнования родным и не сообщил никаких деталей.

Причины смерти Балашова не сообщаются. Известно, что в последнее время проживал в США.

Напомним, в июле 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Балашова якобы за подрыв государственного суверенитета и интересы страны. По словам Зеленского, санкции стали очередным шагом государства в рамках противодействия угрозам национальной безопасности.