Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 грудня РФ атакувала Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 63 ворожі дрони, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками. Вниникли пожежі у двох окремо розташованих будівлях.