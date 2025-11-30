В Украине изменят правила распределения новобранцев между боевыми бригадами

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса.

По его словам, каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев.

"Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив, именно здесь я учусь, слажусь, и именно с этими людьми я пойду на задание", – отметил офицер.

Также он отметил, что в Украине много бригад, которые уже имеют собственные учебные способности: инструкторов, материальную базу. Их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить.

