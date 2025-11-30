17:04  30 ноября
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
30 ноября 2025, 17:33

В Украине изменят правила распределения новобранцев между боевыми бригадами

30 ноября 2025, 17:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинское военное командование работает над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник Павел Палиса.

По его словам, каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев.

"Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив, именно здесь я учусь, слажусь, и именно с этими людьми я пойду на задание", – отметил офицер.

Также он отметил, что в Украине много бригад, которые уже имеют собственные учебные способности: инструкторов, материальную базу. Их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить.

Как сообщалось, украинские военные испытывают новое вооружение для противодействия российским КАБам. Детали пока не разглашаются.

Украина военнослужащие армия Силы обороны
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
