В Україні змінять правила розподілу новобранців між бойовими бригадами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса.

За його словами, кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.

"Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив, саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме із цими людьми я піду на завдання", – зазначив офіцер.

Також він зауважив, що в Україні є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності: інструкторів, матеріальну базу. Їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

