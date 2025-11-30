17:04  30 ноября
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
30 ноября 2025, 16:20

Украинские военные испытывают новое вооружение для противодействия российским КАБам

30 ноября 2025, 16:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силы обороны тестируют новое вооружение для противодействия российским управляемым авиабомбам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как стало известно, украинские защитники принимают меры по снижению эффективности российских управляемых авиабомб. Да, тестируется новое вооружение для противодействия КАБам.

В частности, в сентябре-ноябре зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили до 100 российских КАБов.

Как сообщалось, компания Fire Point хочет до конца года поставить на вооружение ВСУ свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно.

Генштаб КАБ оружие Силы обороны
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
