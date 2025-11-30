Украинские военные испытывают новое вооружение для противодействия российским КАБам
Силы обороны тестируют новое вооружение для противодействия российским управляемым авиабомбам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как стало известно, украинские защитники принимают меры по снижению эффективности российских управляемых авиабомб. Да, тестируется новое вооружение для противодействия КАБам.
В частности, в сентябре-ноябре зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили до 100 российских КАБов.
Как сообщалось, компания Fire Point хочет до конца года поставить на вооружение ВСУ свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно.
