Потери РФ на войне в Украине: в Генштабе назвали количество уничтоженных захватчиков
По состоянию на утро 30 ноября 2025 года ВСУ уничтожили 1172860 окупантов. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 172 860 (+1 160) человек
- танков – 11 386 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 672 (+14) ед.
- артиллерийских систем – 34 740 (+7) ед.
- РСЗО – 1 552 (+2) ед.
- средства ПВО – 1253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508) ед.
- крылатые ракеты – 4 024 (+29) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 512 (+49) ед.
- специальная техника – 4010 (+0) ед.
Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту РФ. Операция была проведена совместно с 13 Главным Управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.
