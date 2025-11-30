14:08  30 листопада
На одному з найкращих пляжів Одеси незаконно збудували готель
13:55  30 листопада
На Черкащині нетвереза водійка за день скоїла три ДТП
12:59  30 листопада
Росіяни прорвали українську оборону на Дніпропетровщині
30 листопада 2025, 16:20

Українські військові випробовують нове озброєння для протидії російським КАБам

30 листопада 2025, 16:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили оборони тестують нове озброєння для протидії російським керованим авіабомбам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Генштаб ЗСУ.

Як стало відомо, українські захисники вживають заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Так, тестується нове озброєння для протидії КАБам.

Зокрема у вересні-листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 російських КАБів.

Як повідомлялось, компанія Fire Point хоче до кінця року поставити на озброєння ЗСУ свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
