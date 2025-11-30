Українські військові випробовують нове озброєння для протидії російським КАБам

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Генштаб ЗСУ.

Як стало відомо, українські захисники вживають заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. Так, тестується нове озброєння для протидії КАБам.

Зокрема у вересні-листопаді зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили до 100 російських КАБів.

Як повідомлялось, компанія Fire Point хоче до кінця року поставити на озброєння ЗСУ свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно.