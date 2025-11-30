12:10  30 листопада
30 листопада 2025, 12:41

На четвертий рік війни Україна ввела санкції проти російських "Роснєфті" і "Лукойла"

30 листопада 2025, 12:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна ввела санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла», а також деяких громадян РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення. Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснефти", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл", – повідомив він.

Зеленський також зазначив, що санкції проти цих компаній відчутно позбавляють грошей російську "машину війни", і це треба продовжувати.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський підписав нові санкції проти тих, хто підтримує російську агресію. Під удар потрапили "гаманець" Путіна та російські урядовці.

санкції РФ Україна Володимир Зеленський політика економіка
