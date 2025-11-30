На четвертий рік війни Україна ввела санкції проти російських "Роснєфті" і "Лукойла"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна ввела санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла», а також деяких громадян РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення. Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснефти", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл", – повідомив він.

Зеленський також зазначив, що санкції проти цих компаній відчутно позбавляють грошей російську "машину війни", і це треба продовжувати.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський підписав нові санкції проти тих, хто підтримує російську агресію. Під удар потрапили "гаманець" Путіна та російські урядовці.