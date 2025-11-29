Масований удар по енергосистемі: понад півмільйона киян залишилися без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 29 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Києві та шести областях: Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській

Про це повідомило Міненерго, передає RegioNews.

Внаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 у Київській області та майже 8 000 на Харківщині.

Аварійно-відновлювальні роботи вже проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім абонентам.

Усі регіони України сьогодні працюють за графіками погодинних відключень.

Також у більшості областей продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада окупанти атакували Київ. Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них – дитина. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.

Окрім того, російські війська завдали ударів по Броварському та Фастівському районах Київської області. У Броварах двоє людей зазнали поранень.