Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції». Йдеться про підтримку тваринницької галузі на прифронтових територіях.

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Постанова передбачає збільшення розміру компенсації для утримання великої рогатої худоби з 25% до 50%. Зазначається, що збільшена частка відшкодування стимулюватиме інвестиції в скотарство та пришвидшить відновлення виробництва в регіонах, що працюють поруч із зоною бойових дій. Йдеться про ферми на прифронтових територіях.

"Збільшення відшкодування до 50% – це вагома фінансова підтримка для бізнесу, який продовжує інвестувати у відновлення тваринництва. Це рішення не лише здешевить будівництво нових об’єктів, а й сприятиме зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю. У підсумку громади прифронтових регіонів отримають нові робочі місця, стабільніші доходи та більше можливостей для розвитку навіть у складних умовах війни", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

