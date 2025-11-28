21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 20:45

Українські аграрії зможуть отримати компенсацію за будівництво тваринницьких ферм: кого торкнеться

28 листопада 2025, 20:45
Ілюстративне фото
Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції». Йдеться про підтримку тваринницької галузі на прифронтових територіях.

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Постанова передбачає збільшення розміру компенсації для утримання великої рогатої худоби з 25% до 50%. Зазначається, що збільшена частка відшкодування стимулюватиме інвестиції в скотарство та пришвидшить відновлення виробництва в регіонах, що працюють поруч із зоною бойових дій. Йдеться про ферми на прифронтових територіях.

"Збільшення відшкодування до 50% – це вагома фінансова підтримка для бізнесу, який продовжує інвестувати у відновлення тваринництва. Це рішення не лише здешевить будівництво нових об’єктів, а й сприятиме зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю. У підсумку громади прифронтових регіонів отримають нові робочі місця, стабільніші доходи та більше можливостей для розвитку навіть у складних умовах війни", - зауважив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

