Колишнього футболіста збірної України та Динамо мобілізували: в київському ТЦК зробили заяву

Фото з відкритих джерел

У мережі поширювалась інформація про мобілізацію відомого українського футболіста. У ТЦК підтвердили сам факт мобілізації та розпоііли, як це відбулось

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

"В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили екс-футболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", - повідомили представники ТЦК.

Також зазначається, що після проходження ВЛК колишній гравець Динамо обрав служити в одному з підрозділів Збройних Сил України. При цьому додають, що "скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило".

Нагадаємо, що раніше в мережі була інформація, що Дениса Гармаша військові ТЦК затримували із застосуванням сили. ТЦК своїм повідомленням це спростували. Також були чутки про те, що після затримання спортсмену пропонували вийти за хабар у 25 тисяч доларів, але футболіст відмовився: цю інформацію також ніхто не підтвердив.