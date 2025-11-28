11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 17:15

Колишнього футболіста збірної України та Динамо мобілізували: в київському ТЦК зробили заяву

28 листопада 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У мережі поширювалась інформація про мобілізацію відомого українського футболіста. У ТЦК підтвердили сам факт мобілізації та розпоііли, як це відбулось

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

"В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили екс-футболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", - повідомили представники ТЦК.

Також зазначається, що після проходження ВЛК колишній гравець Динамо обрав служити в одному з підрозділів Збройних Сил України. При цьому додають, що "скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило".

Нагадаємо, що раніше в мережі була інформація, що Дениса Гармаша військові ТЦК затримували із застосуванням сили. ТЦК своїм повідомленням це спростували. Також були чутки про те, що після затримання спортсмену пропонували вийти за хабар у 25 тисяч доларів, але футболіст відмовився: цю інформацію також ніхто не підтвердив.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК футболіст спорт мобілізація Київ
У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
28 листопада 2025, 15:25
П'ять ударів в район паху: на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного
27 листопада 2025, 15:15
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Пропонували соціальну допомогу: на Буковині аферисти обікрали чоловіка і пенсіонерку
28 листопада 2025, 17:55
Офіційно: Андрій Єрмак подав заяву про відставку - Зеленський
28 листопада 2025, 17:35
На Закарпатті група підлітків обікрала термінал
28 листопада 2025, 16:40
Поки в ОП у і самого Єрмака відбуваються обшуки – наші антикорупційні органи викликають усе більшу повагу
28 листопада 2025, 16:10
У Житомирі Mercedes збив чоловіка на смерть
28 листопада 2025, 15:55
У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
28 листопада 2025, 15:25
У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждала дитина
28 листопада 2025, 14:55
На Чернігівщині зупинили мотоцикліста з рекордним рівнем алкоголю в крові
28 листопада 2025, 14:41
У Дніпрі жінку судили через заробіток на вебкам: чим все завершилось
28 листопада 2025, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »