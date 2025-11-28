11:51  28 ноября
28 ноября 2025, 12:10

"Бориваж" не имеет отношения к Коломойскому – почетный гендиректор терминала

28 ноября 2025, 12:10
На фото Сергей Фролов, генеральный директор ООО "Терминал "Бориваж"
31 октября Шевченковский районный суд Киева отменил решение о передаче зернового терминала "Бориваж" АРМА, признав арест незаконным

Об этом сообщил Сергей Фролов в интервью Главкому, передает RegioNews.

Почетный генеральный директор ООО "Терминал "Бориваж" Сергей Фролов впервые подробно публично подтвердил, что терминал не имеет отношения к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

"ООО "Терминал "Бориваж" не имел и не имеет никакого отношения к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Ни Коломойский, ни Боголюбов не финансировали строительство терминала и не руководили им. Компания никогда не работала в их интересах, кто бы там ни придумывал. Вся прибыль оставалась в компании и инвестировалась в развитие бизнеса и устранение последствий бомбардировок", – заявил Сергей Фролов.

Для строительства терминала в "ПриватБанке" к его национализации получили кредит на 78,7 млн долларов, как это делали тысячи других предприятий. А после завершения строительства вернули банку более 108 млн долларов только процентов – больше, чем взяли. С 2022 года терминал уплатил более 760 млн грн налогов в бюджет во время войны.

По словам Фролова, когда порты Одесщины дважды останавливались из-за действий агрессора, все сотрудники получали полную зарплату. За свои средства построили два бомбоубежища и установили генераторы мощностью 1,2 МВт.

В декабре 2024 года "ПриватБанк" провел открытый аукцион по продаже прав требования по кредиту к ООО "Бориваж". Один участник согласился отдать 2 млрд грн за имущественные права на актив с кучей судебных споров. Но подписание протокола торгов заблокировали из-за судебных решений – государство не получило деньги во время войны.

"В условиях войны, когда вокруг актива суды, аресты, уголовные дела, неопределенность – 2 млрд грн это огромные деньги. Это не просто цифра в договоре. Это реальная готовность инвестора вложить средства в актив, находящийся в зоне риска. Это инвестиция в будущее предприятия, в модернизацию, в рабочие места. И эти 2 млрд должны были пойти государству. Во время войны. Когда каждая гривна на счету," – подчеркнул Фролов.

По его словам, кто-то не хочет, чтобы этот актив получил новый легальный собственник, который будет инвестировать и платить налоги. "Пусть правоохранители разбираются – в чьих это интересах", – добавил он.

Как известно, дело "Бориважа" стало показательным примером того, как бывшие владельцы и менеджеры-беглецы "ПриватБанка" времен Коломойского пытаются использовать коррупционные связи для блокирования важных экономических процессов после национализации банка.

