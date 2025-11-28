"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу

На фото Сергій Фролов, генеральний директор ТОВ "Термінал "Боріваж"

Про це повідомив Сергій Фролов в інтерв’ю Главкому, передає RegioNews.

Почесний генеральний директор ТОВ "Термінал "Боріваж" Сергій Фролов вперше детально публічно підтвердив, що термінал не має відношення до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

"ТОВ "Термінал "Боріваж" не мав і не має ніякого відношення до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Ані Коломойський, ані Боголюбов не фінансували будівництво терміналу і не керували ним. Компанія ніколи не працювала в їх інтересах, хто б там що не вигадував. Весь прибуток залишався в компанії і інвестувався в розвиток бізнесу та усунення наслідків бомбардувань", – заявив Сергій Фролов.

Для будівництва терміналу в "ПриватБанку" до його націоналізації отримали кредит на 78,7 млн доларів, як це робили тисячі інших підприємств. А після завершення будівництва повернули банку понад 108 млн доларів лише відсотків – більше, ніж взяли. З 2022 року термінал сплатив понад 760 млн грн податків до бюджету під час війни.

За словами Фролова, коли порти Одещини двічі зупинялися через дії агресора, всі співробітники отримували повну зарплату. За власні кошти побудували два бомбосховища та встановили генератори потужністю 1,2 МВт.

У грудні 2024 року "ПриватБанк" провів відкритий аукціон з продажу прав вимоги за кредитами до ТОВ "Боріваж". Один учасник погодився віддати 2 млрд грн за майнові права на актив з купою судових спорів. Але підписання протоколу торгів заблокували через судові рішення – держава не отримала гроші під час війни.

"В умовах війни, коли навколо активу суди, арешти, кримінальні справи, невизначеність – 2 млрд грн це величезні гроші. Це не просто цифра в договорі. Це реальна готовність інвестора вкласти кошти в актив, який знаходиться в зоні ризику. Це інвестиція в майбутнє підприємства, в модернізацію, в робочі місця. І ці 2 млрд мали піти державі. Під час війни. Коли кожна гривня на рахунку", – підкреслив Фролов.

За його словами, хтось не хоче, щоб цей актив отримав новий легальний власник, який інвестуватиме та платитиме податки. "Нехай правоохоронці розбираються – у чиїх це інтересах", – додав він.

Як відомо, справа "Боріважу" стала показовим прикладом того, як колишні власники та менеджери- втікачі "ПриватБанку" часів Коломойського намагаються використовувати корупційні зв'язки для блокування важливих економічних процесів після націоналізації банку.