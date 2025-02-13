10:05  13 февраля
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
07:49  13 февраля
Спецпредставитель Дональда Трампа посетит Украину: когда ждать визита
07:28  13 февраля
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 10:52

Дело "Бориважа": судью уволили, незаконное решение отменено

13 февраля 2025, 10:52
Читайте також українською мовою
фото: RegioNews
Читайте також
українською мовою

4 февраля 2025 года Высший совет правосудия уволил с должности судью Шевченковского районного суда Ирину Макаренко, которая пыталась заблокировать торги государственного «ПриватБанка»

А 11 февраля Киевский апелляционный суд отменил её скандальное решение о запрете подписания протокола торгов и договора с победителем от 18 декабря 2024 года.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" 23 декабря 2024 года провёл торги по продаже прав требования к порту "Бориваж", несмотря на попытки бывших топ-менеджеров банка времен Коломойского заблокировать этот процесс. Победитель торгов согласился заплатить 2 млрд грн за актив, сотни миллионов из которых через налоги должны пойти на укрепление обороноспособности государства.

Особую активность в попытках сорвать торги проявили Владимир Яценко и Алексей Мартынов. Яценко, который сейчас открыто проживает в Вене, выбрал путь судебной блокировки. Через свои связи он добился от судьи Макаренко решения, запрещающего "ПриватБанку" подписывать протокол торгов и договор с победителем. Показательно, что для получения этого дела судья Макаренко, по имеющейся информации, умышленно не регистрировала поступление других производств в течение нескольких месяцев, что позволило обойти систему автоматического распределения дел.

Мартынов же развернул масштабную медиа-кампанию, размещая в СМИ и своем Facebook публикации с абсурдными утверждениями о том, что имущественные права должны стоить "квадриллионы долларов". При этом сам он не проявил желания принять участие в торгах и предложить свою цену.

Во время апелляционного рассмотрения представители Мартынова и Яценко устроили настоящее судебное шоу, забрасывая судей заявлениями об отводе и ходатайствами об отложении дела по надуманным причинам. Однако эти попытки затянуть процесс оказались тщетными – апелляционный суд отменил незаконное решение.

После фиаско с потерей "своего судьи" представители Яценко и Мартынова начали активно искать других "жертв" среди судей, которые за "чемоданчик с конфетами" будут готовы продолжить работу уже бывшей судьи Макаренко и выносить незаконные решения для продолжения блокировки продажи актива.

Нужно помнить, что такие действия напрямую влияют на финансирование обороны страны, поскольку "ПриватБанк" является одним из крупнейших налогоплательщиков – только за 2023 год банк перечислил в бюджет более 35 млрд гривен, а за семь месяцев 2024 года заработал почти столько же прибыли (37,16 млрд), сколько за весь предыдущий год (37,8 млрд).

Дело "Бориважа" стало показательным примером того, как бывшие владельцы и менеджеры-беглецы "ПриватБанка" времен Коломойского пытаются использовать коррупционные связи для блокирования важных экономических процессов после национализации банка. В то же время увольнение судьи Макаренко и отмена её незаконного решения демонстрирует, что система правосудия способна противостоять таким попыткам и защищать государственные интересы в условиях войны.

Редакция продолжит следить за развитием событий в этом деле, которое имеет стратегическое значение для экономической безопасности государства.

Напомним, ранее сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.

суд Приватбанк Бориваж Яценко Владимир Анатольевич
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
Из-за санкций у Порошенко забирают все имущество
13 февраля 2025, 11:34
Нардепы "ЕС" заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко
13 февраля 2025, 11:08
В Тернопольской области водитель с поддельными документами на авто предлагал полицейским 1000 долларов
13 февраля 2025, 10:59
Силы ПВО ночью сбили 85 российских беспилотников
13 февраля 2025, 10:49
Россияне атаковали дронами припортовую инфраструктуру Одесщины
13 февраля 2025, 10:30
Стало известно, сколько детей находится в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
13 февраля 2025, 10:29
Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года
13 февраля 2025, 10:15
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
13 февраля 2025, 10:05
Россияне атаковали дронами Сумы
13 февраля 2025, 09:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »