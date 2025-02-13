Дело "Бориважа": судью уволили, незаконное решение отменено

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А 11 февраля Киевский апелляционный суд отменил её скандальное решение о запрете подписания протокола торгов и договора с победителем от 18 декабря 2024 года.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" 23 декабря 2024 года провёл торги по продаже прав требования к порту "Бориваж", несмотря на попытки бывших топ-менеджеров банка времен Коломойского заблокировать этот процесс. Победитель торгов согласился заплатить 2 млрд грн за актив, сотни миллионов из которых через налоги должны пойти на укрепление обороноспособности государства.

Особую активность в попытках сорвать торги проявили Владимир Яценко и Алексей Мартынов. Яценко, который сейчас открыто проживает в Вене, выбрал путь судебной блокировки. Через свои связи он добился от судьи Макаренко решения, запрещающего "ПриватБанку" подписывать протокол торгов и договор с победителем. Показательно, что для получения этого дела судья Макаренко, по имеющейся информации, умышленно не регистрировала поступление других производств в течение нескольких месяцев, что позволило обойти систему автоматического распределения дел.

Мартынов же развернул масштабную медиа-кампанию, размещая в СМИ и своем Facebook публикации с абсурдными утверждениями о том, что имущественные права должны стоить "квадриллионы долларов". При этом сам он не проявил желания принять участие в торгах и предложить свою цену.

Во время апелляционного рассмотрения представители Мартынова и Яценко устроили настоящее судебное шоу, забрасывая судей заявлениями об отводе и ходатайствами об отложении дела по надуманным причинам. Однако эти попытки затянуть процесс оказались тщетными – апелляционный суд отменил незаконное решение.

После фиаско с потерей "своего судьи" представители Яценко и Мартынова начали активно искать других "жертв" среди судей, которые за "чемоданчик с конфетами" будут готовы продолжить работу уже бывшей судьи Макаренко и выносить незаконные решения для продолжения блокировки продажи актива.

Нужно помнить, что такие действия напрямую влияют на финансирование обороны страны, поскольку "ПриватБанк" является одним из крупнейших налогоплательщиков – только за 2023 год банк перечислил в бюджет более 35 млрд гривен, а за семь месяцев 2024 года заработал почти столько же прибыли (37,16 млрд), сколько за весь предыдущий год (37,8 млрд).

Дело "Бориважа" стало показательным примером того, как бывшие владельцы и менеджеры-беглецы "ПриватБанка" времен Коломойского пытаются использовать коррупционные связи для блокирования важных экономических процессов после национализации банка. В то же время увольнение судьи Макаренко и отмена её незаконного решения демонстрирует, что система правосудия способна противостоять таким попыткам и защищать государственные интересы в условиях войны.

Редакция продолжит следить за развитием событий в этом деле, которое имеет стратегическое значение для экономической безопасности государства.

Напомним, ранее сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.